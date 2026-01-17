「今日好き」MON7A（もんた）＆“ののちゃん” 村方乃々佳、手繋ぎランウェイに反響相次ぐ「まさかの組み合わせ」「気遣いかっこよすぎ」 【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）と“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン「まさかの組み合わせ」歌姫と手繋ぎ
もんたは黒のレザーブルゾンにグレーのデニム、ののちゃんはファーが印象的な黒のパーカーにフリルミニスカートを合わせた装いを披露。黒とグレーを基調としたリンクコーディネートに身を包み登場し、会場を沸かせた。手を繋ぎ、仲睦まじい様子でランウェイを闊歩。ステージトップでは、もんたがののちゃんの背丈に合わせて座り込み2人でハートポーズ。さらに会場の熱気を上昇させていた。
このランウェイを受け、ネット上では「まさかの組み合わせ」「ののちゃんの背に合わせて座る気遣いかっこよすぎ」「平和で癒やされた」「優しい世界」などと反響が上がっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆MON7A（もんた）、“ののちゃん” 村方乃々佳と手繋ぎランウェイ
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
