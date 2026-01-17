＝LOVE大谷映美里、ショーパン姿でくつろぐショットにファン悶絶「美脚が眩しい」「メガネ姿たまらない」
【モデルプレス＝2026/01/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月16日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ部屋着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「部屋着なのに美しい」美脚スラリのショーパン姿
大谷は「夜に食べるチキンは格別…」とつづり、ソファでリラックスするオフショットを複数枚投稿。濃いネイビーのタイトなカーディガンに、白く美しい脚が際立つショートパンツを合わせたスタイルで、チキンの箱を頭に乗せてウインクするお茶目な姿を披露した。
この投稿には「美脚が眩しい」「眼福」「可愛すぎる」「メガネ姿たまらない」「キュンとした」「部屋着なのに美しい」「チキン美味しそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、美脚輝くショーパン姿
◆大谷映美里の投稿に反響
