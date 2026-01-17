T―岡田氏（本紙評論家）が17日、大阪府茨木市の「イオンシネマ茨木」でドキュメント映画「オリックス・バファローズ2025〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE」公開記念舞台あいさつを行った。

映画内では主演のますだおかだ・岡田圭右と京セラドームの右翼スタンドで収録されたスペシャル対談などに登場。「ライトスタンドに行くことも座ることもなかったんで、新鮮な雰囲気でいろいろと話させてもらいました」と振り返った。

話は現役当時の応援歌に移り、岡田は「（前奏が長く）チャンスの時のあれが盛り上がるのよ」と興奮気味。T―岡田氏は「あの前奏を聞きたいお客さんもいるかな、という思いもあるので、できるだけ打席にはゆっくり入って。（前奏が終わるまでに）まだピッチャー投げてなかったら初球見逃そうかな、と（笑い）」いう裏話を明かして盛り上げた。

これには岡田も「これか〜。よく我々が感じた、チャンスの時にT（岡田氏）が、何で初球にこの球打てへんねん！ チャンステーマみんなに聞かせたいために見逃しとったんか？」と興奮しきり。T―岡田氏も「そうですね。エンターテイナーなんで。楽しんでもらわないと」と応じ、客席を沸かせていた。