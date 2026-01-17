真冬の1月に季節外れの陽気…神田明神では新春恒例の「寒中禊」　静岡では悪病退散祈る神事「奉射祭」

早いもので1月も半ばですが、季節外れの気温が続いています。

17日も東北から九州にかけて桜が咲くころの陽気の中、恒例行事が行われました。

神社の境内をふんどし姿で走る男性と白装束の女性。

東京都心にある神田明神で17日、新春恒例の神事「寒中禊」が行われました。

大きな氷が入ったみそぎ場で冷たい水を次々とかぶり、身を清めました。

参加者は、「すごく冷たかった。やっている間に無になったというか、やってみてよかった」「寒いです。外は暖かいけど、やっぱり水は冷たい。しみますね」などと話しました。

境内の参拝客は、次々とシャッターを切っていました。

17日の東京都心の最高気温は15.3度。

3月下旬並みで、16日に続いて桜が咲くころの暖かさとなりました。

静岡市では最高気温が21度を超え、1月としては観測史上初めて2日連続で20度を超えました。

そうした中、最高気温が19度を超えた静岡・三島市の神社では、年の初めに悪病退散などを祈る神事「奉射祭」が行われました。

弓と矢を持った6人が約60メートル先の大的に向け、次々と矢を放ちます。

境内には張り詰めた空気が流れ、矢が的に当たると歓声が上がっていました。

一方、愛媛・松山市では地元の名産みかんなどのかんきつ類をPRするイベント「えひめみかん祭り」が開かれました。

会場では、さまざまな品種を試食することができる他、高級かんきつ類が当たる「みかんガチャ」を楽しむこともできます。

当たりを引いた男の子は、ゼリーのような食感が人気の「紅まどんな」をもらいました。

はっぴを着たスタッフにダンボールを持ってもらい、次々と箱に入れていた女性は「（Q.何を買う？）珍しいものすべて。京都から来てる。毎年これのために飛行機乗って、今着いたとこ」と話していました。

18日は全国的に17日より気温が下がるものの、関東から西では3月並みの陽気が続く見込みです。