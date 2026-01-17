【卓球】佐藤瞳が世界4位をストレートで撃破 9連続得点から10連続失点も接戦制す〈WTTスターコンテンダー 〉
◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)
卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスの3回戦が行われ、佐藤瞳選手(世界ランキング29位)が中国の蒯曼選手(同4位)と対戦。格上相手にストレート勝利を収め、準々決勝進出を決めました。
第1ゲーム、佐藤選手は立ち上がりから9連続得点と圧倒。9-0と一気にリードを広げるも、ここから相手が脅威の追い上げを見せ、9-9の同点に追いつかれます。さらに9-10と逆転を許した佐藤選手。11-11までもつれる接戦となりますが、佐藤選手が2連続得点でこのゲームを奪いました。
第2ゲームも佐藤選手が序盤からリードしますが、3連続失点で5-5で追いつかれ、終盤8-9で一時逆転を許しますが食らいつき11-9でこのゲームも奪います。
第3ゲームは序盤から一進一退の攻防となりますが、3-3から佐藤選手が力の差を見せ11-7で勝利。セットカウント3-0で準々決勝に駒を進めました。
2回戦、3回戦共に中国選手相手にストレート勝利を収めた佐藤選手。次戦は平野美宇選手(同62位)にストレート勝利を収めた韓国のキム・ナヨン(同26位)と対戦します。▽試合結果
佐藤瞳3-0蒯曼
(13-11/11-9/11-7)