◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスの3回戦が行われ、佐藤瞳選手(世界ランキング29位)が中国の蒯曼選手(同4位)と対戦。格上相手にストレート勝利を収め、準々決勝進出を決めました。

第1ゲーム、佐藤選手は立ち上がりから9連続得点と圧倒。9-0と一気にリードを広げるも、ここから相手が脅威の追い上げを見せ、9-9の同点に追いつかれます。さらに9-10と逆転を許した佐藤選手。11-11までもつれる接戦となりますが、佐藤選手が2連続得点でこのゲームを奪いました。

第2ゲームも佐藤選手が序盤からリードしますが、3連続失点で5-5で追いつかれ、終盤8-9で一時逆転を許しますが食らいつき11-9でこのゲームも奪います。

第3ゲームは序盤から一進一退の攻防となりますが、3-3から佐藤選手が力の差を見せ11-7で勝利。セットカウント3-0で準々決勝に駒を進めました。

2回戦、3回戦共に中国選手相手にストレート勝利を収めた佐藤選手。次戦は平野美宇選手(同62位)にストレート勝利を収めた韓国のキム・ナヨン(同26位)と対戦します。

▽試合結果佐藤瞳3-0蒯曼(13-11/11-9/11-7)