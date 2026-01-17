バラエティ番組で活躍し、女優としても存在感を発揮する磯山さやかさんが2025年10月22日リリースした、25周年写真集『余韻』（税込み3630円、講談社）の2刷が決定し、新規カット2点が公開されました。



【写真】ボディライン際立つ衣装…磯山さやかさんの新ショット

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露した磯山さん。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない健康美が大きな反響を呼んでいます。



今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑のボディラインが浮かび上がる印象な一枚です。もうひとつはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。その瞳の輝きに引き込まれまれそうです。



【磯山さやかさんプロフィール】

いそやま・さやか 1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。ドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。YouTube「いそちゃんねる」では、写真集「余韻」のメイキングも公開している。