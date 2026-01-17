世界初の“観音開き”スライドドア搭載！

中国の自動車大手ジーリー（吉利汽車）が展開するプレミアムEVブランド「Zeekr（ジーカー）」が、日本市場への参入を本格化させています。

国内EVベンチャーのフォロフライ社が大型ミニバン「009」の導入を決定したことでブランドへの関心が高まる中、次なる革新的なモデルとして注目されているのが、2024年に本国で発表されたミニバン「MIX（ミックス）」です。

【画像】超カッコいい！ これが世界初の「“観音開き”ミニバン」です！（30枚）

「移動する時間そのものを楽しむ」という設計思想を掲げるミックスは、EV専用の「SEA-Mアーキテクチャ」を初めて採用したファミリー向けモデルです。

ボディサイズは全長4668mm×全幅1995mm×全高1775mmとなっており、全長を比較的コンパクトに留める一方で、約2mに達するワイドなプロポーションを特徴としています。

特筆すべきは3008mmという圧倒的なロングホイールベースで、これにより室内使用率は93％という高い数値を実現しました。

さらに、前輪の切れ角を50度以上に設計することで、最小回転半径を4.95mに抑制。このサイズ感でありながら、日本の都市部でも優れた取り回し性能を発揮します。

外観は滑らかな「カプセル形状」のシルエットに一文字型のライトバーを配した先進的なデザインですが、構造面での最大の白眉は量産車世界初となる「ダブルスライドドア」の採用にあります。

助手席側のフロントドアとリアドアがそれぞれ前後方向へスライドし、さらにBピラーをドア内部に埋め込むことで、1.48mという驚異的な開口幅を生み出しました。床面地上高も390mmと低く抑えられており、乗降や荷物の積み込みのしやすさに徹底して配慮されています。

2列5人乗りの室内は、前席を電動で270度回転させ後席と対面させるなど、用途に合わせて9パターンのシートアレンジが可能です。

車内中央にはテーブルや冷蔵庫を内蔵し、前後へ可動する「マジックコンソール」を配置。AI音声アシスタントやLiDARを用いた高度な運転支援機能も備え、快適で安全な移動空間を提供します。

パワートレインは最高出力415馬力、最大トルク440Nmを発揮する後輪駆動モーターを搭載。バッテリーは76kWh（リン酸鉄リチウムイオン）と102kWh（三元系リチウムイオン）の2種類から選択でき、CLTCモードでの航続距離はそれぞれ550kmと702kmを誇ります。

また、800Vの高電圧システムにより、10％から80％までの充電をわずか約10分30秒で完了させる超急速充電にも対応しました。

※ ※ ※

中国での価格は27万9900元（約636万円）からとなっており、先行するジーカ009に続く日本上陸の可能性に大きな期待が寄せられています。