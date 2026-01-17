【義母介護は専業主婦のシゴト？】介護、嫁に丸投げ思考は「論外ですッ！」＜第16話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第16話 覚悟を見せて
【編集部コメント】
タダノリさんが年下で「義理の妹」という立場のアサカさんになぜここまで言われっぱなしなのかというと……。実はタダノリさん、以前からアサカさんが苦手なのだそう。明るく元気でさっぱりした性格のアサカさんは、昔から男女問わず友達に囲まれていました。いっぽうのタダノリさんは、勉強こそ得意だったものの人付き合いが苦手で、クラスでも隅っこにいるようなタイプでした。その頃の影響なのか、タダノリさんは大人になっても、アサカさんタイプの女性に強く言えないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
