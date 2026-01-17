玉木宏、柔術大会での“快挙”を主演ドラマ公式SNSも祝福「まさに“プロフェッショナル”」
俳優の玉木宏（46）が、ポルトガル・リスボンで開催されている柔術大会『ヨーロピアン2026』で3位入賞、銅メダルを獲得した。17日には玉木が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』公式SNSも、快挙を祝福した。
【写真】まさに“プロフェッショナル”メダルを引っさげ、記念撮影に応じる玉木宏
玉木はマスター4（46〜50歳）の紫帯フェザー級（70キロまで）で出場。3位に輝いたことが伝えられ、主催の国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）の公式SNSには熱戦を繰り広げる様子などが動画で紹介されている。
玉木は今月7日に行われたドラマの制作発表イベントに出演した際、本大会に出場することを明かし、共演者を驚かせていた。この快挙を受け、ドラマの公式SNSでは「まさに“プロフェッショナル”な挑戦。おめでとうございます！」と祝福した。
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。
