LE SSERAFIMユンジン、美ウエスト披露の鮮やか赤衣装ショット公開「引き締まってる」「オーラ凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が1月16日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ赤い衣装姿を公開した。
【写真】K-POP美女「芸術的」胸元＆美ウエスト輝く肌見せコーデ
ユンジンは、赤のセパレートのセットアップの衣装に赤い上着を羽織った衣装姿を複数を投稿。胸元にはネックレスが輝いており、ひきしまったウエストがのぞいている。
この投稿には「ウエストラインが芸術的」「かっこいい」「情熱的な赤が似合う 」「ネックレスの胸元が眩しい」「赤を着こなすオーラが凄すぎる」「腹筋引き締まってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
