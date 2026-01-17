HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/17】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が1月16日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ赤い衣装姿を公開した。

◆ユンジン、赤い衣装姿公開


ユンジンは、赤のセパレートのセットアップの衣装に赤い上着を羽織った衣装姿を複数を投稿。胸元にはネックレスが輝いており、ひきしまったウエストがのぞいている。

◆ユンジンの投稿に反響


この投稿には「ウエストラインが芸術的」「かっこいい」「情熱的な赤が似合う 」「ネックレスの胸元が眩しい」「赤を着こなすオーラが凄すぎる」「腹筋引き締まってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

