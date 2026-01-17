ボートレース平和島の「俺の生きる道杯」は準優勝戦2個レースを終えて18日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は、5号艇で登場する福島勇樹（46＝東京）だ。

準優勝戦は11R2号艇だった福島。2コースからコンマ13のトップスタートを決めた。1周1マークはイン佐藤翼が先マイ、センター岡村仁がブン回り、福島は冷静に差しを選択。バックストレッチで佐藤が逃げ態勢に持ち込んだ。福島は2番手で1周2マークを回ったが、岡村が福島の内を突いて2周ホームは並走する形に。2周1マークは岡村が内有利に回って2着へ浮上。福島は3着で優出を果たした。

「ターン回りはグリップしてかなりいい状態でした。直線も（佐藤）翼君より行き足からのつながりで良かった。ただ、岡村選手の足が凄過ぎる。見えないところから追いつかれて前に行かれました」と準優勝戦を振り返った。

次は今年初Vと当地6回目のVが懸かる大一番。「岡村選手が内にいてくれる分にはいいかな。スタートは大丈夫。自分が連れて行くくらいの気持ちで行きます。楽しみます」と機力、気合ともに充実モードに入っている。1周1マークは攻める岡村を横目に、入魂の捲り差しから抜け出すシーンもあり得る。