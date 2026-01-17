◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第5節 東京ベイ39―10トヨタ（2026年1月17日 東京・スピアーズえどりくフィールド）

4戦全勝の東京ベイが、1勝3敗のトヨタを39―10（前半32―0）で下して開幕5連勝を飾った。

東京ベイはキックオフ直後、こぼれ球を拾ったCTBリカス・プレトリアス（27）が一気に走り込んでNo・8タイラー・ポール（30）へとパスをつないでトライ。試合開始からわずか17秒の速攻で先制トライを挙げたNo・8ポールは「プレトリアスと木田さん（WTB木田晴斗）が良いチェイスをしていたので、受け取ってトライできた。良い勢いを作れてよかった」と振り返った。17秒でのトライは、リーグワンでは極めて異例の“最速トライ”。秒数の公式記録は定かではないが、No・8ポールは「違うリーグではもっと速いトライもあると思う」と話していた。

先制トライから勢いに乗った東京ベイは5連続トライと2本のペナルティーゴールで得点を重ね、後半10分の時点で39―0に。その後は得点できず逆に2トライを与えたが、大差を守りきった。ホストスタジアムのスピアーズえどりくフィールド（旧・江戸川区陸上競技場）で行われる試合は、この日が今季初めて。ホスト開幕戦を快勝で飾り、2019年のトップリーグ時代から続く同会場負けなしの“えどりく不敗神話”を25連勝に伸ばした。