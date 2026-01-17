カインズで冬物クリアランスセール開催中！人気家電の値下げに送料無料キャンペーンも。

2026年1月16日現在、ホームセンター「カインズ」の公式オンラインストアでは「冬物CLEARANCE SALE」を開催しています。

冬に欠かせない万能家具がオトクに

家電、家具、インテリアはもちろん、日用品やペット用品まで、お買い得商品が目白押しです。

電源不要で室内が暖まる「反射式石油ストーブ 鉄筋8畳木造6畳程度 ダークグレー RX-2225Y(HD)」（9800円）、組立いらずですぐに使える「1人用こたつセット 石英管 幅55cm 奥行55cm 高さ38/57cm ブラウン NGM-N55HT」（1万9800円）、腕を通して使える「カインズ 両手が使える電気毛布 グレー CZ-HF40」（5980円）など、冬のおうち時間を心地よく過ごすアイテムが多数値下げ。

カインズオリジナル商品からは、「断熱カーテンライナー 150×225cm 2枚入(Sカン18個入)」（1480円）や「保温性のある敷パッドPitapa ブラウン シングル」（1980円）、「カインズ 紳士 あったかインナー Tシャツ 9分袖 丸首 ブラック L」（880円）など、機能性に優れた冬物アイテムがさらにお手頃価格になっています。

また、2月28日までは対象商品に限り送料無料キャンペーンも実施中。オンラインショップで購入する際に、指定住所配送を選択した人が対象です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）