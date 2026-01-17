無理な食事制限はストレスの元！メリハリのある食生活でダイエットを継続
正月太りが気になるこの時期、宅トレのカリスマで人気インスタグラマー・ちぃさんのダイエットメソッドを参考にしてみませんか？
かつて数々のダイエットに挫折し、体調不良にも悩まされていたというちぃさん。「運動をするライフスタイル」に変えたことで成功したリアルな体験をもとに、座ったまま・寝たままでもできるトレーニングや、習慣づくりのコツを教えてくれます。
※本記事はちぃ著の書籍『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■◆さばのアクアパッツァ
子ども達も大好物
■《材料》2人分
◎さば……1尾
◎ミニトマト……10個
◎あさり……150g
◎塩……ひとつまみ
◎にんにく……3片
◎オリーブオイル……大さじ2
A
◎白ワイン……大さじ3
◎水……1/2カップ
仕上げ
◎塩、コショウ……適量
◎レモン……1切れ
■《作り方》
1. さばは3枚におろした後、骨を取って塩をふり、10分ほど置きます。
2. フライパンにオリーブオイルをひき、にんにくのみじん切りを入れ、弱火で香りが立つまで熱したら中火にしさばを皮目から焼いて焼き目をつけます。
3. 2 にあさりと A を入れて蓋をし、あさりの口が開くまで加熱。
4. トマトを加えて3分ほど弱火で蒸し焼きにした後、塩、コショウで味を整えたらできあがり。器に盛り、レモンを添えます。
■炊飯器で豆腐チーズケーキ
■《材料》（5.5合炊き炊飯器で1ホール分）
◎クリームチーズ……200g
◎レモン汁……大さじ1
◎卵……2個
◎小麦粉……大さじ4
◎三温糖……大さじ4 ※ 甘味は人工甘味料などでもOK
◎絹豆腐……100g
■《作り方》
1. クリームチーズはレンジで40秒程温めて（※様子を見ながら加熱してください）、柔らかくしておきます。
2. 全ての材料を混ぜ、炊飯器に入れ、普通に炊きます。
3. 竹串で刺して生地がつかなければ完成です。まだ火が通り切っていなかったら、再び炊飯ボタンを押して、火が通るまで炊きましょう。
4. 粗熱を取って冷蔵庫で冷やします。
著＝ちぃ／『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』