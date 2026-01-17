「生涯語り継がれる」「狂っている」窮地の日本を救った“奇跡のPK”が世界的反響！相手GKの大失態には酷評「史上最大級のギャグ」「世紀のミスだ」【U-23アジア杯】
日本にとっては奇跡、相手にとっては悪夢のPKが世界的反響を呼んでいる。
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。120分間を終えて１―１、その後のPK戦を４−２で制し、ベスト４進出を果たした。
そのPK戦の一コマが話題となっている。日本の２人目として登場した道脇豊のキックは、相手GKアブデル・ラーマン・アル・タラルガに一度はセーブされる。誰もが失敗かと思った瞬間、相手守護神がガッツポーズをして喜んでいる間に、空中に跳ね上がったボールがゴールに吸い込まれ、なんと成功となったのだ。
この滅多に見られないシーンは、瞬く間に世界に拡散。次のような声が上がった。
「歴史に残る思い出深いシーン」
「狂っている」
「サッカー界にまたひとつの忘れられない瞬間が加わった」
「ヨルダンのGKはコメディだ」
「史上最大級のギャグだ」
「なんて愚かなゴールキーパー」
「ヨルダンのGKも日本の優勝シナリオを手伝ってくれている」
「生涯語り継がれる」
「あのPKは本当にドラマチックだった！」
「何年も経ち、この年の優勝者が誰だったかを覚えている人はほとんどいませんが、この思い出に残るシーンは保存される」
「ついに編集動画ではなくリアタイで見ることができた」
「世紀のミスだ」
この場面を見た世界中のGKが、教訓として胸に刻んだことだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
