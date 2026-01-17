「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）

男子個人戦第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１２６・５メートル、１３０メートルの合計２５６点で５位だった。

１本目は風の悪条件もあって１０位と出遅れたが、２本目は好ジャンプを見せて順位を上げた。「１本目はタイミングのミスもあったけど、難しい風の中だった。修正できたし、２回目はよかったんじゃないかな」とうなずいた。

試合は、２２年北京五輪をともに戦った中村直幹（フライングラボラトリー）が、２２〜２３年シーズン以来３季ぶりの表彰台となる２位。同学年の返り咲きに、小林陵は「部屋もよく一緒。彼が頑張っているのも一番近くで見ているので、うれしい。久しぶりに表彰台に帰ってきて、それが札幌。（感慨）深いっすね」と快挙をたたえた。

１８日は個人第１８戦が行われる。ミラノ・コルティナ五輪前、最後の国内戦となる。エースは「良いジャンプを２本そろえたい」とリベンジを誓った。