£Ä£å£Î£Á¡¦ÅÙ²ñ¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Éþ¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤Ë»²Àï
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡¡¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¡¡¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ó£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê¸å£·¡¦£°£°¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡£±£²µåÃÄ·×£²£´Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¡¢£Í£Ã¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È·ÚÌ¯¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤ÎÍÛ¥¥ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÙ²ñ¤Ï¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤ÈËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶Éþ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£