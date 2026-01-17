2月8日の投開票を軸に調整が進む衆院選を前に、内閣の要である木原稔官房長官が地元、熊本入りしました。



17日は、自民党支部の会合が熊本市内で開かれ、木原官房長官が今回の解散について、「経済財政政策の大きな転換が今行われているところであり、外交や安全保障政策、いわゆる戦略の3文書も前倒しの改定をするということ。国民の信を問う必要があるのではないかなと。」と述べました。

一方で、公明党は県本部の幹事会を開き、新党結成でどのように選挙戦の取り組みが変わるのかなどを話し合いました。



県本部の城下広作代表は公明党本部としては新党の候補を「支援」するという確認をしたということです。

また、熊本県内の新党からの立候補者については、候補者自身を確認し新党の5本柱への理解、今回の選挙戦への対応などを話し合い、支援をするか検討したいとしています。



熊本1区は

自民党現職の木原稔官房長官

立憲民主党県連顧問の鎌田聡氏

参政党の山口誠太郎氏の3人が立候補を表明しています。



2区は自民党現職の西野太亮氏のみ



3区は

自民党現職の坂本哲志氏

社民党の橋村りか氏



4区は

自民党の金子恭之国土交通大臣、

自民と連立を組む日本維新の会の矢上雅義氏が立候補を表明しています。