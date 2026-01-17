◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第5節 東京ベイ39―10トヨタ（2026年1月17日 東京・スピアーズえどりくフィールド）

4戦全勝の東京ベイが、1勝3敗のトヨタを39―10（前半32―0）で下して開幕5連勝を飾った。

東京ベイはキックオフ直後、こぼれ球を拾ったCTBリカス・プレトリアス（27）が一気に走り込んでNo・8タイラー・ポール（30）へとパスをつないでトライ。試合開始からわずか17秒の速攻で先制点を挙げた。その後、SOバーナード・フォーリー（36）がペナルティーゴールを2本成功。前半19分にはFLメルヴェ・オリヴィエ（23）が、同34分にはキックチャージからCTBプレトリアスがトライを決めた。さらに同39分、敵陣ゴール前のラインアウトモールからWTBゲラード・ファンデンヒーファー（36）がトライを決めた。後半10分にはペナルティートライ。

その後はトライを2本許したが、大差を守りきって39―10で快勝した。

開幕から5戦全勝で迎える次戦（24日）は、2連覇王者で今季ここまで4勝1敗のBL東京と対戦する。昨季決勝で敗れた相手との“頂上決戦”へ向け、ゲーム主将を務めたSOバーナード・フォーリー（36）は「自分たちをテストさせてくれる良いチーム。隙を見せると相手の好きなようにされるから、良いチャレンジになると思う」と気を引き締めた。SH藤原忍（26）は「特別なことは準備していないので、今までやってきたことをグラウンドで出す。強みを生かして勝ちたい」と意気込みを語った。