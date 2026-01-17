Photo: mio

乾燥が気になる季節とは言え、物価高もあり毎日使う化粧品もちょっとは節約していきたい気持ち…。そんなときはコスパの良いアイテムをぜいたくにたっっっぷり使いましょう。

ドラストや無印良品で手軽に買えるアイテムを紹介します。

ポンプ式で使いやすい、全身用保湿ローション

乾燥対策はしたいけど、お風呂上がりにいろいろ塗りたくるのは面倒…。そんな時に重宝するのが、カルテHDの｢全身用 高保湿ローション 乳液タイプ｣です。

肌の保水に大切なうるおい構造（角層ラメラ）にはたらきかける保水有効成分“ヘパリン類似物質HD”が配合された全身用の保湿ローションである本製品。これが肌のうるおいを高めて、肌荒れを防いでくれるという寸法です。

容量は410mlと、毎日使えるたっぷりサイズ。アルコール（エチルアルコール）フリー＆低刺激処方になっているのもうれしいポイントです。

乳液のようにトロッとしたテクスチャのクリーム。塗ってみると肌がしっとりとして、それでいてベタつかない不思議な感覚があります。

ポンプ式で使いやすいこちらのクリーム（小さめボトルタイプもあります）、この季節の乾燥を乗り切るのには、うってつけのアイテムと言えそうです。

無印良品の低刺激な ｢クリーム化粧水｣

敏感肌にはうれしい、無印良品の｢敏感肌用シリーズ｣スキンケア。天然由来成分100％（天然成分を化学的に反応させた成分を含みます）の低刺激なアイテムとなっています。

ご紹介するのは、｢敏感肌用シリーズ｣の｢クリーム化粧水｣。うるおい成分としてスクワランオイルと、敏感肌に不足しがちなセラミドや5種のアミノ酸を配合しており、しっかり保湿感も期待できそう。

さらに、｢無香料/無着色/無鉱物油/弱酸性/パラベンフリー/フェノキシエタノールフリー/アルコールフリー/アレルギーテスト済み/スティンギングテスト済み｣と、とにかく低刺激な仕上がりになっています。

実際に塗ってみると、サラサラな触感でとろみのない印象。乳液やクリームをつけたようなもっちり感がある一方、化粧水や乳液だけを使用した時にはない保湿感があるとのこと。敏感肌用のこれ1本でスキンケアが済むから、あれこれ使って肌に合わないストレスともお別れできます。

ゆらぎがちな敏感肌の方以外にも、すぐに寝てしまいたいけれど保湿もしっかりしたい時のスキンケアや、スキンケア初心者の男性にもピッタリのアイテムではないでしょうか。

｢プロ・業務用｣のハンドクリーム

この季節、普段使いできるハンドクリームがあると心強いですよね。そんなニーズを満たすアイテムとして紹介したいのが、美容機器メーカー・ヤーマンから出ている｢プロ業務用ハンドクリーム｣。

本製品は、塗った直後でもベタつかないのが大きな特徴です。香りもないので、普段使いもしやすい仕上がりになっています。

ちなみに、こちらの商品のアンバサダーは、あの平野レミ氏。「プロ・業務用」の説得力が増しますね。料理シーンでも活躍してくれそうな気配がただよってきます。冬場の水仕事にはもってこいなのではないでしょうか。

また、本製品は、天然由来成分100％になっている点も特徴。安心感をもって使うことができそうです。

冬の乾燥から手を守るためにも、普段使いしやすいハンドクリームは携帯しておきたいところ。しっかり使えるハンドクリームとして、ひとつ持っておくだけでも重宝するシーンは多いと思いますよ。

