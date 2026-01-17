インタビュー動画で明かしたお気に入りの“日本食”

“意外な回答”にファンの好感が膨らんでいる。オーディオブランド「Beats by Dre」は15日、公式SNSでアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手のインタビュー動画を公開。お気に入りの食事を聞かれた大谷が答えた“日本食”が、「えぇ！」「ちょっと意外」と反響を呼んでいる。

「Beats by Dre」は公式インスタグラムとX（旧ツイッター）で新ビジュアルキャンペーンを発表。その一環として、「大谷選手のお気に入りについて聞いてみました」の特別映像を公開した。愛用している製品についた聞かれた大谷が「カスタムしたStudio Proが一番気に入っています」と即答するなど、“お気に入り”がテーマの質問に大谷が答えていく動画となっている。

その中で試合前の好きな食事について問われる場面も。少し考える素振りを見せた大谷が、笑みを浮かべながら口にした言葉は「Rice ball（おにぎり）」。ドジャースと10年7億ドル（1093億円）の巨額契約を結び、メジャーで数々の記録を打ち立てている大谷の“庶民的回答”に共感の声が飛び交った。

SNSでは「庶民的でシンプルなおにぎりを好んでるなんて…めっちゃ可愛い」「なんだかほっこり」「やっぱりそこはおにぎりですよね」「おにぎり美味しいよね」「日本の味を忘れないなんて、ほんとステキ」などとファンが反応。大谷の変わらぬ魅力を称えていた。

大谷は2024年9月に「Beats by Dre」の公式アンバサダーに就任。その他にも20社以上の企業とスポンサー契約を締結している。米スポーツ経済メディア「Sportico」によると、大谷の2025年度の副収入は1億ドル（約158億円）に達し世界1位となっており、グラウンド外でも影響を与え続けている。（Full-Count編集部）