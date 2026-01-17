¡Ö¤³¤ì¤¬ÉúÀþ²ó¼ý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡¡¥É·³380²¯±ßÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä2Ç¯È¾Á°¤Ë¼è¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¹ÔÆ°¤¬¡ÖÀ¨¤¤¡×
2023Ç¯6·î2Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¨¡¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ2023Ç¯¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯6·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±3Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¨¡¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÂçÃ«¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÀþ¤Ø¤Î¥´¥í¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë·Á¤Ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥°¥é¥Ö¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤Ë¤ÏMLB¸ø¼°X¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤È¤Î¡È¸òÎ®¡É¤¬ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢X¾å¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ÉúÀþ²ó¼ý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¡¶²¤ìÆþ¤Ã¤¿¤¼¡Ä¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡¡Ì¾ºî¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬´Á½Î¤Ê¤ó¤è¡×
¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤³¤ì¹¥¤¡×
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿³°Ìî¼ê¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
