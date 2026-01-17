家の前で発見した生まれたての子猫…数年後に見せた姿は…？子猫との出会いと成長のストーリーが反響を呼んでいます。200件を超えるいいねを獲得した話題の投稿をご紹介します。

【写真：とっても小さかった『赤ちゃん猫』を保護→すくすくと成長した結果…驚きの成長ぶり】

突然の出会い

TikTokアカウント「ルイ」に投稿されたのは、保護した子猫の成長のストーリー。投稿者さんは家の前で生まれたての3匹の子猫を保護したそうです。すぐに病院へ駆け込みましたが、救えた命は2匹でした。生き残った2匹をおうちで育てることにしたそうです。

子猫たちはあっという間に大きくなり、じゃれ合ったり、けんかをしたりしながら仲良く過ごしていたといいます。ただ、生まれたての子猫を育てるのはとても大変で、投稿者さんは悩み抜いた末、1匹の未来を里親さんに託すことにしたそうです。

よく食べて、よく育って

投稿者さんのおうちに残った子猫の名前は「ふく」ちゃん。驚くほどすくすくと成長していったのだそう。ふくちゃんはよく食べる子で、投稿者さん家族もその成長ぶりには驚かされたそうです。

寄り添った時間は全部「宝物」

現在のふくちゃんは、ふっくらした体が可愛い猫さんになり、ソファーの半分を占領するほどの存在感なのだとか。投稿者さんはふくちゃんと出会ったころを振り返り「どんなにビッグになっても、あの日の小さな鳴き声も、寄り添ってきた時間も全部宝物」とコメントしています。家猫になり、幸せな日々を送るふくちゃんでした。

TikTokアカウント「ルイ」では、可愛いふくちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルイ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。