【GUの万能カーデ】で楽ちんオシャレ！ 春まで着回したい♡「サマ見えコーデ」

これから服を新調するなら、春を見据えてコーデを組めるものが理想。【GU（ジーユー）】で展開されているカーディガンなら、そんな大人女性の希望をバッチリかなえてくれるかも！ スウェットのように気負わず羽織れるニット地と丸みのある絶妙なシルエットによって、楽な着心地とシャレ見えを両立できそうです。GUの注目カーディガンの魅力とともに、おすすめのスタイリングアイデアをお届けします。

スウェット感覚で気楽に着回せるニットカーディガン

【GU】「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」\2,490（税込）

「スウェット感覚で気軽に着られるほどよい厚み」（公式ECサイトより）のニット素材が特徴的なこちらのカーディガン。やや丸みを帯びたシルエットと脇から袖のラインを広めに設定したドルマンスリーブによって、無難に見せない着こなしを楽しめそうな一着です。カラーは全4色展開。ブラックとナチュラルはボタンの色味がニット地と統一されており、よりキレイめな印象を求める人にも◎

明るめグレーを淡色でまとめて色から春を先取り

ナチュラルカラーのナロースカートに明るいグレーのカーディガンを合わせて、色から春の軽やかさを感じさせるカジュアルコーデに。シルエットに余白があるため重ね着もしやすく、こちらのコーデのようにシアートップスを複数枚レイヤードする技は早速真似したいところ。グレーに映える濃い色のボタンがアクセントになり、淡色でまとめてものっぺり見えません。

コンパクトな着丈を活かしてブラウスを大胆に重ね着

「ロングシーズン着用が可能な万能ニットです」と、スタッフさんもプッシュ。ややコンパクトな着丈を活かし、裾からチュニックブラウスを大胆に覗かせるのも好バランス。ブラウスの白が爽やかな引き締め役として、淡色ジーンズとのカジュアルコーデにメリハリをもたらしています。季節感に左右されにくい黒は、オシャレ初心者も季節をまたいで頼りやすいかも。

鮮やかブルーをゆるりと羽織ってスタイルアップも

鮮やかなブルーは一点投入でコーデに華を添える主役に。前を開けて羽織り、下に着たチュニックの黒の面積を広めに見せることで、色の主張が和らいでいます。襟を抜くように着るとウエスト位置が高めに見えやすいので、スタイルアップ効果も期待できそう。フェミニンなロングスカートコーデも、スウェットライクなニットカーディガンとなら頑張りすぎ感がセーブされます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ