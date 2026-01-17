タレントの菊地亜美(35)が16日、自身のインスタグラムを更新し、女優・北川景子(39)との2ショットを公開した。「先日、今年初景子さんとランチ♡お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」とプライベートで会っていたことを明かした。



【写真】北川が“自然に”バランスを取ったという2ショット いや、2人とも顔小さいけどね

掲載した画像は2人の顔のどアップ。さすがの芸能人オーラを漂わせているが、菊地は「景子さん写真撮る時絶対、ぐい!っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように!（とは言わずに自然にw）」と北川のさりげない配慮を感じ取っていた。続けて「そこで気付いた…これ、本当に綺麗な人あるあるじゃない?!笑 顔が大きいのが嫌な人と、人の顔の大きさなんて気にしない人の2ショット」と分析した。



バラエティー畑の菊地と、女優メインの北川の2ショットとあって「お友達なのですか!豪華過ぎますな!」と驚くファンも。「菊地亜美も十分可愛いw」「あみちゃんめっちゃ痩せたよ綺麗よ」とフォロー気味に称賛する声もあった。



菊地は2020年8月に長女、2025年3月に次女を出産。北川はやはり2020年9月に長女、2024年に長男を出産しており、同世代の子を持つママ友として親交があるとみられる。



（よろず～ニュース編集部）