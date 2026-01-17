デュッセルドルフMF田中聡がデビュー

ドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフに加入したMF田中聡が新天地デビューを飾った。

現地時間1月16日に行われたブンデスリーガ2第18節ビーレフェルト戦（1-0）に先発出場し、後半45分までプレーした田中は激しいデュエルでのボール奪取など随所に存在感を示した。

23歳の田中は2022-23シーズンに湘南ベルマーレからベルギー1部コルトレイクへ期限付き移籍して欧州デビュー。その後、湘南への復帰とサンフレッチェ広島移籍を経て、2度目の欧州挑戦を果たした。

ホームでのビーレフェルト戦で先発デビューを飾った田中は後半45分に交代するまで90分プレー。チームが1-0で勝利を収めたなかで攻守に奔走した。

後半13分には相手の攻撃の芽を詰むプレーでスタジアムを沸かせた。相手選手が左サイドからドリブルでボールを運ぶところへ猛然とプレスをかけ、トップスピードに乗る前に激しいタックルを仕掛けてノーファールでボールを奪取。そのまま素早く攻撃へと転じる好プレーを見せた。

豊富な運動量とスタミナを武器にピッチの至る所に顔を出すプレーが持ち味の田中。ドイツでも早速挨拶代わりの強烈タックルで存在感を発揮した。クラブ公式Xでプレーハイライトが公開されると、ファンからは「らしさ全開」「通常運転で安心しました」「聡が聡してる」「これぞ田中聡というプレー」「カッコ良すぎる」「いつも通りやな！！」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）