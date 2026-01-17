ºòµ¨Ìö¿Ê¤â¡Öº£Ç¯¾¡¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡×
µþÅÔ¤¬²Æì¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï1·î17Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Ìó80¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹Ìó1»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡²÷À²¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Î16Æü¤Ë¤Ï²ÆìSV¤È120Ê¬¡Ê40Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¹²¤Æ¤Ê¤¤¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¡£¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎËÜµ¤¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤â¾Ð´é¤Ç¡¢Áª¼ê¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¸å¤Ë¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿100¿ÍÁ°¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤äÇßºê»Ê¥³¡¼¥Á¤â±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó40Ê¬´Ö¸òÎ®¤·¤¿¡£Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯¡¹Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï½øÈ×¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æº£Ç¯¾¡¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¸¬µõ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀï½Ñ¤ÏÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀï½Ñ¤â¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤«¤Ë·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºòµ¨¤ÎÀï½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µþÅÔ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤Çµ¢¤êºÝ¤Ë¤Ï½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ä¤ê1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀï½Ñ¿»Æ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë