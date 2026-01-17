全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、広島市内の競技場で都道府県代表の各チームが最終調整を行った。

第１０２回箱根駅伝の５区（２日）で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）は出身地の岡山県代表として３区を走る。別府大分毎日マラソン（２月１日）に向けて現在、強化期間中。前日調整では普段通りに軽快な走りを見せたが「今、練習を積んでいるので疲労はあります」と率直に話し、その上で「岡山県代表として呼んでもらったので、岡山県に貢献したい」と冷静、かつ前向きに話した。

昨年、青学大の先輩の若林宏樹さん（現役引退）は箱根駅伝５区で区間新記録（当時）をマーク。その約２週間後、全国都道府県対抗男子駅伝に和歌山県代表として出場し、３区で１２人ごぼう抜きの区間４位と好走。さらに、その２週間後の別府大分毎日マラソンで日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分７秒で２位と結果を残した。

青学大の原晋監督（５８）は「基本的に昨年の若林宏樹と同じ予定です。別府大分毎日マラソンでは２時間５分３０秒が目標」と明かす。全国都道府県対抗男子駅伝の４日前に当たる１４日には、一緒に別府大分毎日マラソンに出場するチームメートの塩出翔太（４年）、宇田川瞬矢（４年）、荒巻朋熈（４年）、平松享祐（３年）とともに３０キロ走を行った。宇田川は埼玉県代表、平松は愛知県代表として全国都道府県対抗男子駅伝に出場する。

「疲労がある中で、故郷のために精いっぱい走ってほしい。もちろん、今大会も大事ですが、マラソンに向けて究極のスピード練習になります」と原監督は説明した。

昨年、黒田朝日は別府大分毎日マラソンより３週後の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。今年は「若林ローテ」で自身が持つ日本学生記録の更新とＭＧＣ（２８年パリ五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権獲得を目指す。

青学大マラソン組は、往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した箱根駅伝の勢いのまま、１か月後の別府大分に挑む。「２月１日に別府大分毎日マラソンが終わったら、２月、３月は休養です。４年生は卒業旅行や自動車運転免許合宿に行って学生最後の時間をのんびりと楽しんでほしい」と原監督は話す。

箱根路を席巻した黒田朝日は、安芸路から別府大分まで突っ走る。