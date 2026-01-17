横浜ＦＭの大島秀夫監督が１７日、中山社長、鈴木ＳＤとともに横浜市の総持寺で必勝祈願を行った。

昨季はクラブワーストの７連敗を記録するなど一時は最下位に低迷し、クラブ史上最低の１５位でシーズンを終える苦しいシーズンを過ごしただけに、指揮官は「大きな責任と覚悟をより、もう１回自分の中でかみしめるような時間になりました。僕らがやるべきことはマリノスに関わる人たちが最終的に、笑顔で喜べるシーズンにしないといけないですし、そこに向かって何よりも全員で努力して、一つになってやっていくことをやっていかなければいけない」と引き締めた。

１９日から２９日まで宮崎県内で春季トレーニングキャンプを行い、２月６日の町田との明治安田Ｊ１百年構想リーグの開幕戦に向けて準備を行う。「もっとコンディションを上げていかないといけないし、お互いの共通理解や質を、今チャレンジしていることに対して上げていかないといけない。僕らはあくまで残留を何とか勝ち取ったチャレンジャーであることは忘れないようにハードワークしてやっていきます」と前を見据えた。