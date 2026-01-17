世界を制した美人ポーカープロの誘いはシャットアウト。“ほろ酔い”人気芸人の勝負勘にテーブルがざわついた。

【映像】美女ポーカープロの“お誘い”人気芸人のリアクションは？

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

この日から敗者復活戦がスタート。予選では酒を飲みながら“傍観”の時間が長かったニューヨーク・嶋佐和也は、スペードとクラブの「Q」という好ハンドを手に入れ、1000点のチップ上乗せ（レイズ）を敢行。ほぼ初めての強気アクションにテーブルは「めっちゃ強いじゃん」と大慌て。

唯一勝負に乗ったのは平成ノブシコブシ・吉村崇。しかし、その後も周りの芸人から「全然勝負しない」と煽られまくった嶋佐は、フロップでオールインを選択。再びの強気アクションに吉村は思わずフォールドで降参。嶋佐がポットを獲得した。

まさかのアクションに、嶋佐の隣に座っていたポーカー最強女王・岡本詩菜が「（カード）何だったんですか？」と探りを入れるが、嶋佐は「いや、言わないっすよ」と冷静に返答。酒に酔って判断力が鈍るどころか、さらに研ぎ澄まされていく人気芸人に、ライバルたちが警戒心を強めた瞬間だった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）