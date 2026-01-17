¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È²øÆ¸¡ÉÃæÀ¾ÂÀÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎÌ¾»ØÆ³¡ÖÁêËÐ¤Î¿ÆÊý¤ÈÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ê78¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤Î²¸»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê74¡Ë¤«¤éÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¼ÁÌä¡Ö»ä¡¢¤³¤Î¿Í¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Í¡¢2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï2023Ç¯5·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯90¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È²øÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÌ¾Çì³Ú¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿ÃæÀ¾¤µ¤ó¡£1970Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¼ã¾¾»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆþÃÄÅö»þ¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¡£
¡¡¡Ö»°¸¶¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤ÇÃæÀ¾¤µ¤ó¤¬ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡×¤È¡È»°¸¶¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°¸¶æû´ÆÆÄ¡Ê1984Ç¯¤Ë72ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤¿¼ã¾¾»á¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Ìîµå¼¤á¤Æ¤â¤³¤ó¤À¤±¿¶¤ì¤ë¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¸å¤â¹ë²÷¤À¤Ã¤¿ÃæÀ¾¤µ¤ó¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÈÃæÀ¾¡¢¤¢¤Î¾®¤µ¤Êº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¶µ¤¨¤Æ¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»°¸¶¤µ¤ó¤¬ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ã¾¾»á¡£ÃæÀ¾¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»þ¡ÖËèÆü¤·¤Ö¤È¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸å¡¹¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢·ë¹½¡¢ÁêËÐ¤Î¿ÆÊý¤ÈÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¸½Ìò¤Î»þ¤«¤é²¼È¾¿È¤ò¤è¤¯ÃÃ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£ÁêËÐ¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤êÂ¤À¤È¤«¤·¤³¤À¤È¤«¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò·ë¹½¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¹¤êÂ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Î¡ËËÍ¤À¤Ã¤¿¤é±¦Â¤Ç»ß¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤È¤Ï²¼È¾¿È¡¢º¸Â¤Î¿Æ»Ø¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Á°¤ÎÉ¨¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤êÂ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¿·¿Í»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¤³¤Î¡ÈÃæÀ¾ÍýÏÀ¡É¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¼ã¾¾»á¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë2ÅÙµ±¤¯¤Ê¤ÉNPBÄÌ»»2173°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥×¥í19Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤¬¼Â¤Ë12²ó¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨.319¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¡È¾®¤µ¤ÊÂçÂÇ¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£7Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï4ÅÙ¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤âÆ³¤¯¤Ê¤ÉÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£