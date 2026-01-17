WWEドキュメンタリーシリーズの新シーズンで、日本人女子スーパースターの出演が明らかに。第1弾で“登場なし”を嘆く声が上がっていた中、主役級として抜擢された形となり、ファンから歓迎の反応が相次いでいる。

【映像】ティザーの時点で“胸アツ”日本人女子のドキュメント

WWE公式Xが、Netflixドキュメンタリー「WWE Unreal」シーズン2のプロモーション動画を投稿。映像ではイヨ・スカイの圧巻の空中技ハイライトがフィーチャーされ、昨年好評だった「プロレスのリアルな裏側」を包み隠さず明かすシリーズの最新版にイヨが登場することが判明。ファンの期待が高まっている。

「WWE Unreal」はWWEの舞台裏に迫るNetflixオリジナルのドキュメンタリーシリーズである。シーズン2は全5エピソード構成で、出演者にはセス・ロリンズ、ベッキー・リンチ、コディ・ローデス、リア・リプリーらトップスターが名を連ね、イヨもその一人として登場する。今回の投稿では「イヨ・スカイは空に飛ぶのを恐れない」というキャッチコピーとともに、「WarGames」でのバケツを被った“命知らずのダイブ”など、彼女の代名詞である空中殺法の数々が収められている。イヨは「RAW」でリア・リプリーとタッグを組み、カブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）との日本人対決を制してWWE女子タッグチーム王座を獲得したばかりである。

ファンからは「空の天才は特別だ」「真の空の天才」「唯一無二の存在」と、技術を称賛する声が相次いだ。「シーズン1で彼女がいなくて寂しかった」という待望の声や、「イヨが出るなら見る」と出演をきっかけに視聴を決めたというコメントも多い。ティーザー映像で、高所からのダイブへのこだわりやコーヒー好きを語る場面があったことも話題となっている。

イヨがシリーズの“顔”の一人として起用されたことは、世界的な人気と存在感を示す出来事である。シーズン2での具体的な出演内容は続報待ちだが、今回の抜擢はWWEでのさらなる躍進を感じさせる象徴的なトピックとなった。

