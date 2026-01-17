チョコプラ＆timelesz原嘉孝＆篠塚大輝のMC番組『ネイチャーティーチャー』日曜ひる帯で不定期放送へ
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともにMCを務め、18日午後2時30分から放送されるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』が、今回から日曜のひる帯で不定期放送されることが決定した。
【番組カット】楽しそう！前のめりになる原嘉孝＆篠塚大輝
昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月には初のプライム帯スペシャルで放送された同番組は、自然に関するスペシャリストからその世界を学ぶ“地球まるごと大実験バラエティー”。
日曜ひる帯での初回となる18日の放送回では、チョコプラが「長さ12メートル！超ロングテーブルクロスを車で引き抜くことはできるのか？」にチャレンジする。無ぼうとも言える挑戦だが、成功のカギとなるのは「摩擦と慣性の法則」。“摩擦の天才”×“布のプロフェッショナル”のコラボで、チョコプラは至難の業を成し遂げることができるのか。
スタジオには、MCに加え、ネイチャーティーチャーの授業を一緒に学ぶ“ネイチャーキッズ”、そしてゲストとして出口夏希、朝日奈央が登場。チョコプラのロケVTRを見て楽しく学びながら、スタジオでは原・篠塚、ネイチャーキッズ、そしてゲストの出口、朝日の8人が、テーブルクロス引きに挑戦する。“布のプロフェッショナル”お墨付きの特殊な布を使って、成功させることはできるのか。
