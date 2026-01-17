¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡ÛÂçºå¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë1Ëü¿ÍÆ°°÷¡¡²Ö±àÁê¼ê¤Ë½ªÈ×4Ï¢Â³¥È¥é¥¤
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2ÉôÂè4Àá¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥ºÂçºå35¡½40²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î17Æü¡¡¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤ÎÂçºå¤Ï17Æü¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Î¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ë1Ëü249¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ö±à¤Ë35¡½40¤ÇÀËÇÔ¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¤ÏÁ°È¾0¡½26¤È²Ö±à¤ËÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFL¥í¥È¥¥¡¦¥¤¥Ë¥·¤¬È¿·â¤Î¥È¥é¥¤¡£°ìËÜÊÖ¤µ¤ì¤Æ7¡½40¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤«¤éÅÜÞ¹¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£19Ê¬¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥â¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Ë¥·¤¬Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦¤È¡¢33Ê¬¤Ë¤ÏLO¿ù²¼Äª¤¬¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥À¥¤¥Ö¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£38Ê¬¤Ë¤ÏWTB¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÍ¦µ±¡¢40Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¿ù²¼¤¬¥È¥é¥¤¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òFB»³¸ýÂÙµ±¤¬Á´¤Æ·è¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤ëµ»¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖÁ°È¾¤¬ÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º1ËÜ¼è¤í¤¦¤È¡£Á°È¾¤â¡ÊÁê¼ê¿ØÆâ¤Î¡Ë22¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÆ±¤¸³¨¤ò¸«¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤¬4Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡Ö»Ä¤ê20Ê¬¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£5ÅÀº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î¼å¤µ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£