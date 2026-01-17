ドッグランで遊んでいたワンコが、ベンチにいる飼い主さんのもとへ行こうとしたら…？まさかのお茶目な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万1000回再生を突破。「可愛いすぎるｗ」「自分だったら大歓迎！」といった声が寄せられています。

【動画：犬がドッグランで、突然『知らないおじさん』に…完全に想定外だった『焦ってしまう行動』】

ワンコが飼い主さんのところに行こうとして…

TikTokアカウント「minsafuroom」に投稿されたのは、ジャックラッセルテリアの「サフラン」ちゃんがドッグランで遊んでいた時の出来事です。飼い主さんがベンチに座って様子を見守っていたら、サフランちゃんが小走りで寄ってきたそう。どうやら一度飼い主さんのところに戻って、休憩するつもりのようです。

ところがサフランちゃんは「こっちに座っていたっけ？」というように飼い主さんの方をチラッと見た後で、「いや、あっちだった気がする！」と隣のベンチの方へトコトコと歩いて行ってしまったとか。

まさかの行動に爆笑！

隣のベンチに座っている知らないおじさんの足元まで行っても、それが飼い主さんではないことに気づかないサフランちゃん。なんとそのままおじさんのお膝の上に、ぴょんっと飛び乗ってしまったとか！

その想定外の行動に飼い主さんはかなり焦ったそうですが、おじさんは特に驚いたり戸惑ったりする様子もなく、サフランちゃんを優しく受け止めてくれていたとのこと。きっとおじさんは「突然膝に乗ってくるなんてお茶目で可愛い子だな～」と満更でもなかったのでしょう。

今度こそ飼い主さんのお膝の上へ

飼い主さんが焦っているうちに、サフランちゃんは人違いに気づいたようで、すぐにおじさんのお膝から下りたそう。そして「えへへ、間違えちゃった～！」とばかりに今度こそ飼い主さんのもとにやってきて、ぴょんっとお膝の上へ。可愛くてほっこりするハプニングは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「全てが愛おしい」「こんな可愛いことされたら泣いて喜びます」「主さんの焦りが画面から伝わってきますｗ」「おじさん嬉しかっただろうなあ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「minsafuroom」にはサフランちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常はもちろん、2025年に虹の橋を渡ったお母さん犬「ミント」ちゃんとの心温まる思い出も投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「minsafuroom」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。