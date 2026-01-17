ママがトイレへ向かった、そのわずかな時間…。置いていかれたと勘違いしてしまったハスキーの、健気で可愛すぎる様子が注目を集めています。

投稿は記事執筆時点で11万再生を突破し、「愛おしい」「可愛すぎる」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランでトイレに行った結果→大型犬が『置いていかれた』と勘違いして…想像以上に『健気な様子』】

ママのことが大好きなセナくん

Instagramアカウント「sena__husky」に投稿されたのは、ドッグランでのひと幕。登場するのは、2021年11月生まれの男の子・シベリアンハスキーの「セナ」くんです。この日は、ママと一緒にドッグランを訪れていたといいます。

とあるタイミングで、お友達にセナくんをお願いし、ママはトイレへ向かうことに。すると、ママが去っていく方をフェンス越しにじっと見つめていたんだとか。どうやらセナくんは、置いていかれたと勘違いしてしまったご様子。

健気すぎてキュン♡

時間が経っても、セナくんはじっとその場を離れなかったそうです。大型犬らしい堂々とした見た目とは裏腹に、どこか心細げな雰囲気。ママの姿を待ち続けて同じ場所で佇む光景は、なんとも健気で可愛らしいです。

すると、ママが戻ってくる方向から気配を感じ取ったのか、セナくんの表情にわずかな変化があったよう。ほっとしたのか、緊張がほどけたかのように笑顔を見せたとか。セナくんの想いの大きさを感じ、思わず愛おしさが込み上げてきます。

再会の瞬間

ママの姿をはっきりと認識すると、体を揺らしながらフェンス沿いを歩き、早くママのそばに行きたいというような仕草も見せていたそう。その様子からは、安心感が一気にあふれ出したように感じられます。

ほんの数分の出来事とはいえ、それだけママの存在が大きいことを感じさせる時間だったのかもしれません。置いていかれたと勘違いしてしまったからこそ生まれた、この健気な行動。ちょっぴり切ない中に見せた愛おしすぎるその一途さは、多くの人の心に響いたのでした。

投稿には「かけがえのない存在なんですね、お互いに」「愛しき甘えん坊さん♡」「やばい可愛過ぎるだろ」「なんて健気！たまりませんなぁ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「sena__husky」では、セナくんとご家族の穏やかな日常が多数投稿されています。甘えん坊で可愛いセナくんにほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sena__husky」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。