「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」は、2日目の17日も関連イベントが行われ、にぎわいを見せました。

長崎市の出島メッセ長崎で開催中の「りそなグループ Bリーグオールスターフェス 2026」

（馬場 雄大選手）

「ありがとうございます」

「長崎ヴェルカ」の馬場 雄大選手が登場したのは、Bリーグによる社会課題の解決に向けた『B.Hope』ブースです。

家庭で余った食品を持ち寄り、子ども食堂や福祉施設などに寄付するフードドライブが行われていて、馬場選手も寄付を呼びかけて来場者と触れ合いました。

（児童）

「めっちゃかっこよかった」

（児童）

「(フードドライブ)を積極的にやってみようと思った」

また『バスケコート』には、「サンロッカーズ渋谷」のジョシュ・ホーキンソン選手。

そして長崎県出身で「アルティーリ千葉」の黒川 虎徹選手らが登場。

子どもたちにごみの削減やリサイクルの大切さをゲーム形式で伝えるプログラム「ECO ASSIST」に参加しました。

（参加者）

「(選手が)でかかった」

（参加者）

「ドリブルは腰の高さでと教えてもらった。楽しかった！」

子どもたちにとって憧れの選手と触れ合い、環境問題について学ぶ貴重な時間になったようです。

このほか、地域の魅力を体験できる「地域創生ブース」では、18日も長崎自慢のグルメや特産品などを販売するということです。