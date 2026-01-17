◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２５６・０点で５位にとどまった。

１回目は他の上位選手よりも弱い向かい風。それでも、Ｋ点（１２３メートル）を超える１２６・５メートルまで飛距離を伸ばしたが１０位と出遅れた。逆転を狙った２回目だったが、１２６・５メートルを跳び意地で順位を上げた。「１回目は難しい風の中。２回目は良かったんじゃないでしょうか」と冷静に振り返った。

２位に中村直幹、３位に二階堂蓮のチームメートが表彰台に立った。「（負けてられない？）もちろん、もちろん。今日はこれはこれでいいゲームだった」と刺激をもらっている。

１６日の予選。ほぼ風がない公平な条件のなか、ヒルサイズを２メートルを超える１３９メートルの大ジャンプを披露し、周囲の度肝を抜いた。「よく分からないけど、修正はできているので悪くはないかな」と手応えをつかんでの本戦だった。

今季はここまで「まだ本調子ではない」と話し、過去３勝を挙げていた札幌で上昇気流に乗りたかったが、お預け。「明日（１８日は）いいジャンプをしたい」と、代表入りが確実な２月のミラノ・コルティナ五輪での連覇、そして、複数金メダルに向け、１８日の札幌大会最終戦でビッグジャンプを目指す。