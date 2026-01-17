AKB48の工藤華純（20）が16日、自身のXを更新。2度目のヘアドネーションを報告し、ショートカット姿を披露した。

「人生で2回目のヘアドネーションしてきました！」と報告。「自分にとっては日常的なカットの一コマでも、ウィッグを待つ子どもたちにとっては、それが大きな希望に繋がります。私のこの一歩が、誰かの笑顔や希望に繋がれば嬉しいです」とつづった。

さらに文書で「きっかけは家族のヘアドネーション経験が身近 にあり、幼い頃から社会貢献に興味があったからです」と説明。「AKB48の一員として『二十歳のつどい』を迎えるにあたり、一つの目標として髪を大切に伸ばしてきました。 一生に一度の晴れ舞台を目標に、伸ばした髪とヘアドネーションという社会貢献を同時に叶えることができ、とても晴れやかな気持ちです」と記した。

「この活動は様々な理由で頭髪に悩みがある子どもたちに、寄付された髪で作った医療用ウィッグを無償で届けるものです。31cm以上の長さがあれば、誰でも協力することができます。誰もが健康でありたいと願う一方で、それが叶わない現実がある。だからこそ、今の自分にできることで、誰かの力になれたらと願っています」とした。

この投稿に、フォロワーからは「素晴らしすぎる」「素敵すぎる」「めっちゃバッサリ切ったね」「えらすぎる」「同じ年として誇らしいです」などのコメントが寄せられている。