◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２５７・６点の３位で、４日の初勝利以来２戦ぶりの表彰台に立った。

緩い向かい風を得た１回目は１３０メートルを飛び８位。上位を目指して２回目は１３０メートルと好飛躍を２本そろえて自身５度目の表彰台を確保した。

「ｌｏｖｅパワー」で表彰台をゲットした。８日に欧州遠征から帰国し、１３日には２歳年上の一般女性と電撃結婚した。約２年前に飲み屋で知り合い、酔いつぶれたところを介抱されたのが初の出会い。

今朝はその愛妻の手作りサンドイッチをほおばって会場入り。その愛妻が結婚後初めて見守る中、好飛躍をそろえ、「結構、張り切っちゃいましたね」と話し、試合後はＬＩＮＥで「『おめでとう』って言ってくれた。いい姿を見せられて良かった」とうれしそうだった。

ジャンプ男女の２月開幕の五輪代表は、１９日以降に五輪代表が発表される。「この状態を維持してオリンピックに行ければメダルは確実だと思う」。大きな力を得て、五輪でのメダル取りへ挑む。