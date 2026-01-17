浅野ゆう子、年始恒例の家族旅行で夫と“顔出し”2ショット「本当に旦那様とお幸せそう」「とっても素敵」 57歳の2017年に熟年婚
俳優の浅野ゆう子（65）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。年始に夫と“恒例”の旅行に出かけたことを明かし、夫婦2ショットを公開した。
【写真】「本当に旦那様とお幸せそう」年始恒例の家族旅行に出かけた浅野ゆう子＆夫の2ショット ※2枚目
13日の投稿で、「毎年の恒例の夫との休日も楽しみました」と夫と食事を楽しむ2ショットを投稿していた浅野。続く投稿では、浅野の故郷・神戸の有馬温泉を楽しんだ様子などを披露していた。
この日は「そして…新年2026年年頭の恒例は 谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜 谷川温泉【別邸 仙寿庵】さんへ」と年始の“恒例”旅行を報告。「眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿です お優しい社長さん、美しく可愛い女将さん始め、皆さま 今回の滞在もありがとうございました」と写真とともに思い出を振り返り、雪景色での夫との2ショットを披露した。
「夫はいよいよ本年の還暦野球が始動するそうです。楽しんで頑張ってねぇ〜」と投稿を締めくくっている。
コメント欄には「とっても素敵なところですね」「2人で、サスペンスドラマやってほしいくらい、雪景色が似合います」「本当に旦那様とお幸せそうで 拝見しているこちらも幸せな気持ちになれました」などの声が寄せられている。
浅野は57歳だった2017年の年末、同世代の一般男性と熟年婚。「お互いこの年齢で…とも思いましたが、この年齢だからこそ、互いの健康に気遣いつつ、寄り添いながら穏やかに、これからの人生を歩んでいこうと決めました」と思いを明かしていた。
