2025年12月31日をもって『コールドスリープ』に入ることを公表した3人組テクノポップユニット『Perfume』のかしゆかさんが、自身のインスタグラムを更新。艶やかな和服姿を披露しました。



【写真を見る】【 Perfume ・かしゆか】艶やかな和装姿を披露「新しい挑戦の年、馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく」



かしゆかさんは、淡いピンク色の生地に花が描かれた着物を着用。着物は数年前に買ったものだということです。





後姿の画像からは、黒髪を低く丸くまとめた髪型が、和装の上品さを一層引き立てています。





かしゆかさんは「2026初釜 Hatsugama」と記していて、新年を迎えて、茶道の「稽古始め」に参加した際の投稿のようです。







かしゆかさんは「お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」と、画像は着付け後に撮影したものであることを明かしています。







かしゆかさんはお茶会について、「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」と感想を綴っています。





そしてかしゆかさんは最後に、「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように。」と今年の抱負を綴りました。



