¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÃæÂ¼Ä¾´´ £×ÇÕ£²°Ì¤âÊ¿¾ï¿´¡Ö·ë²Ì¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡× £³°Ì¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè£±£·Àï¡Ê£±£·Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡¢¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£³£·¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê£²£¹¡á¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬£×ÇÕ¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£²°Ì¤Ëµ±¤¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢£±ËÜÌÜ¤Ç£±£³£´¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ö¤È¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï£±£³£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ²¡¹¤Î£²£¶£³¡¦£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²·î¤Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢·ë²Ì¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤·¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï£±ËÜÌÜ¤Ç£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²ËÜÌÜ¤Ç£±£²£¹¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ëÈô¤ó¤Ç£²£µ£·¡¦£¶ÅÀ¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«É½¾´Âæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ï¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤Ç¡¢£±£¶Æü¤ÎÍ½Áª¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Ï£²£µ£¶¡¦£°ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£