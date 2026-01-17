「今日好き」双子・早坂ゆう＆あい、ミニスカリンクコーデで美脚披露「遺伝子強すぎ」「スタイル抜群」と話題【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうと双子の妹・早坂あいが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】19歳美人双子「遺伝子強すぎ」ミニスカ姿
ゆうとあいは、色違いのホルターネック風トップスにミニスカートを合わせたリンクコーディネートで堂々とランウェイを闊歩。美しいデコルテと脚を輝かせた。また、ステージトップでは髪に手を当てアンニュイな表情を披露。豊かな表現力でステージを自分たちのものにしていた。
このランウェイを受け、ネット上では「遺伝子強すぎ」「スタイル抜群」「2人とも可愛すぎる」「最強の双子！」などと反響が上がっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆうは「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加した。2人は雑誌「Popteen」のレギュラーモデルとしても活動している。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
