レオナルド・ディカプリオもK-POPの話をする時代に!?米授賞式で捉えられた意外な姿が話題に

俳優レオナルド・ディカプリオが、「ゴールデングローブ賞」の授賞式でK-POPに言及する姿が捉えられ、話題になっている。短い瞬間だったが、この場面はあっという間にミームとして拡散され、ネットを熱くしている。

去る1月12日（現地時間）、「ゴールデングローブ賞」は公式SNSを通じて、「レオナルド・ディカプリオの30秒を楽しんで」という文章とともに、動画を公開した。

動画には前日、アメリカ・ロサンゼルスで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」授賞式の途中、ディカプリオが隣の席の人物と熱く話をする姿が捉えられた。

音声は聞こえないが、ディカプリオが誰かを指す手振りとともに、口を大きく動かしながら説明する場面が捉えられ、ネットユーザーの“読唇術”が始まった。

一部の海外メディアとファンは、彼が「K-POP」と言っているように見えるとして、「君がK-POPの話をしているのを見た」「あの人誰と聞いて、K-POPであることを知った状況を真似したようだ」と解釈している。

（写真＝「ゴールデングローブ賞」SNS）レオナルド・ディカプリオ

会話の相手は、映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』で共演した女優チェイス・インフィニティと推定されている。

彼女は、過去にSNSを通じて韓国を訪問した写真を公開し、K-POPへの関心を示したことがあり、この推測を裏付けている。ただし、ディカプリオの実際の発言内容は確認されておらず、現在は推測として広がっている状況だ。

動画が公開された後、ネット上では「今年の『ゴールデングローブ賞』最高のミーム」「ディカプリオまでK-POPの話をする時代」といった反応が溢れている。短い場面だったが、彼の誇張されたジェスチャーと表情が笑いを誘い、急速に拡散されたようだ。

（記事提供＝OSEN）