LILY BROWN×UGG®限定復刻♡ゴールデンスター ハイ クロッグ登場

昨年発売と同時に話題となり、完売を記録したUGG®の「GoldenstarHiClog」が、LILY BROWN限定モデルとして待望のカムバック。クラシカルなムードと今っぽさを兼ね備えた一足は、履くだけでコーディネートを格上げしてくれます。スタイルアップと快適さを両立したデザインは、デイリーからきれいめスタイルまで幅広く活躍。足元から旬を取り入れたい大人女子に注目してほしいアイテムです♡

限定復刻の特別感あふれる一足

「GoldenstarHiClog」は、UGG®を象徴するツインシームディティールと、ベルベットのような上質スエードアッパーが魅力。

そこにLILY BROWNの洗練されたエッセンスが加わり、クラシカルでありながらトレンド感のある佇まいに仕上がっています。

LILY BROWN限定での再登場という特別感も、ファン心をくすぐるポイントです。

スタイルアップと快適さを両立

ボリューム感のあるソールは、自然にスタイルアップを叶えながらも軽やかな履き心地を実現。再生可能なサトウキビ由来のEVA素材を使用し、優れた反発性とサポート力を備えています。

異素材のレザーストラップはフィット感を調節でき、実用性とデザイン性を兼ね備えたアクセントに。長時間のお出かけでも快適に過ごせます。

サイズ展開も豊富で選びやすい

価格:25,300円(税込)



カラーはシックで合わせやすいBLKのみの展開。サイズは22.5cmから25cmまで幅広く揃い、自分にぴったりの一足が見つかります。

パンツにもスカートにも好相性で、季節を問わず活躍する万能クロッグです。

サイズ:22.5cm／23cm／23.5cm／24cm／24.5cm／25cm

先行予約開始日:2026年1月14日(水)12:00(正午)

取扱店舗:オフィシャルオンラインストア／MASHSTORE(公式アプリ)／USAGIONLINE／ZOZOTOWN／楽天、他

全国発売日:2026年2月6日(金)各店舗始業時間

取扱い店舗:LILY BROWN全国直営店

足元から旬をまとって

LILY BROWNとUGG®が贈る限定「GoldenstarHiClog」は、履くだけで洗練された印象を演出してくれる名品。特別感のあるデザインと快適な履き心地を兼ね備え、毎日のスタイリングに自然と寄り添います。

先行予約から注目必至のアイテムなので、気になる人は早めのチェックがおすすめ。足元からトレンドを楽しんでみてはいかがでしょうか♪