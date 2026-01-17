²¬¿µÇ·½õ¡¢Âçµ»¡Ö¥í¥Ú¥¹¡×ºÆÄ©Àï¡¡¶¶ËÜÂçµ±¤ò°Õ¼±¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡×
¡¡ÂÎÁà¶¯¹ë¤ÎÆÁ½§²ñ¤¬17Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ç»îµ»²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ä·ÇÏ¤Ç¡Ö¥í¥Ú¥¹¡×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¤¬6¼ïÌÜ¹ç·×83.900ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¿Âçµ»¡£¡Ö4·î¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜ³Ê³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÄ©¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡D¥¹¥³¥¢¡Ê±éµ»²ÁÃÍÅÀ¡Ë¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Ä·ÇÏ¤Ï²ÝÂê¤Ç¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¤Ë¡ÖÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¡£Á´ÆüËÜ¤ä5·î¤ÎNHKÇÕ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é´°Á´Éü³è¤ò´ü¤¹¿ùÌîÀµ¶Æ¤ÏÅ´ËÀ¤È¤¢¤óÇÏ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡ËÀ©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¤±¤¬¤ò·Ð¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£