【リコール情報】41万台超のAnker製品で事故の可能性あり。リチウム電池内蔵のモバイルバッテリー
アンカー・ジャパン製のモバイルバッテリーにおいて火災事故が発生し、現在回収・交換が進められています。消費者庁もモバイルバッテリー全般に関する注意喚起を行っており、安全のためにリコール情報の確認をしましょう。
【画像】実際の製品＆リコール詳細
「Anker Power Bank（10000mAh、22.5W）」
販売期間：2024年5月16日〜2025年6月6日
対象台数：40万1771台
「Anker MagGo Power Bank（10000mAh、7.5W、Stand）」
販売期間：2023年12月19日〜2025年2月13日
対象台数：1万5018台
「セル製造サプライヤーによる不適切な部材使用が見つかり事故の可能性がある」ため、2025年6月26日から対応が開始されました。事故防止のため、該当製品を持っている人は早めの確認をおすすめします。
(文:All About ニュース編集部)
Anker製品の火災と回収対応アンカー・ジャパンのリチウム電池内蔵充電器「Anker Power Bank（10000mAh、22.5W）」および「Anker MagGo Power Bank（10000mAh、7.5W、Stand）」を対象に、交換や回収が行われています。詳細は以下の通りです。
「セル製造サプライヤーによる不適切な部材使用が見つかり事故の可能性がある」ため、2025年6月26日から対応が開始されました。事故防止のため、該当製品を持っている人は早めの確認をおすすめします。
消費者庁による注意喚起特集消費者庁のリコール情報サイトでは、モバイルバッテリーに関する注意喚起の特集を掲載しています。消費者自身が使用している製品のリコール情報や製品情報を確認することを促すものです。日頃から最新のリコール情報をチェックして、事故を未然に防ぎましょう。
