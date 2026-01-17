日常でよく使う4つの言葉。そのすべてに共通して入る「2文字のひらがな」は何でしょうか？ パッとひらめいたらスッキリすること間違いなし！ 制限時間1分以内の正解を目指して、頭の体操をスタートしましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

解けるとスッキリする問題。友人と解くのも楽しいですよ。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□とう
□□きょう
かん□□
□□り

答えを見る






正解：べん

正解は「べん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「べん」を入れると、次のようになります。

べんとう（弁当）
べんきょう（勉強）
かんべん（勘弁）
べんり（便利）

お昼休みの楽しみである「弁当」や、日々の積み重ねが大切な「勉強」、そして現代社会には欠かせない「便利」な道具など、活気ある言葉が完成しました。思わず「もう勘弁！」と言いたくなるような難問でしたか？それとも、パッとひらめいてスッキリできたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)