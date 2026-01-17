【ひらがなクイズ】全部分かるかな？ 空欄を埋めて言葉を完成させよう！ 食事に関係する言葉も？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
解けるとスッキリする問題。友人と解くのも楽しいですよ。
□□とう
□□きょう
かん□□
□□り
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「べん」を入れると、次のようになります。
べんとう（弁当）
べんきょう（勉強）
かんべん（勘弁）
べんり（便利）
お昼休みの楽しみである「弁当」や、日々の積み重ねが大切な「勉強」、そして現代社会には欠かせない「便利」な道具など、活気ある言葉が完成しました。思わず「もう勘弁！」と言いたくなるような難問でしたか？それとも、パッとひらめいてスッキリできたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
