「セボンスター」×「しまむら」が初コラボ！ “ジュエリーセボンスター”付きアパレルや雑貨を展開
「ファッションセンターしまむら」と、カバヤ食品の玩具菓子ブランド「セボンスター」の初コラボレーションアイテムが、1月21日（水）から、全国の「しまむら」店舗およびオンラインストアで発売される。
【写真】すべてのコラボ商品が「ジュエリーセボンスター」付き！ コラボ詳細
■ピンクを基調としたキュートなデザイン
今回登場するのは、“女の子の大好きなキラキラを暮らしの中に、日々の生活に彩りを”をコンセプトに、「セボンスター」の世界観を落とし込んだアパレルや寝具、雑貨など。
ラインナップには、ピンクを基調としたキュートなデザインの財布やポーチ、エコバッグなどがそろい、「セボンスター」らしい宝石モチーフを日常的に楽しめる。
また、すべてのコラボ商品に「ジュエリーセボンスター」が付属。全12種の中から1つがランダムでゲット可能だ。
