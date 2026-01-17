「しまむら」×「セボンスター」が初コラボ！

　「ファッションセンターしまむら」と、カバヤ食品の玩具菓子ブランド「セボンスター」の初コラボレーションアイテムが、1月21日（水）から、全国の「しまむら」店舗およびオンラインストアで発売される。

【写真】すべてのコラボ商品が「ジュエリーセボンスター」付き！　コラボ詳細

■ピンクを基調としたキュートなデザイン

　今回登場するのは、“女の子の大好きなキラキラを暮らしの中に、日々の生活に彩りを”をコンセプトに、「セボンスター」の世界観を落とし込んだアパレルや寝具、雑貨など。

　ラインナップには、ピンクを基調としたキュートなデザインの財布やポーチ、エコバッグなどがそろい、「セボンスター」らしい宝石モチーフを日常的に楽しめる。

　また、すべてのコラボ商品に「ジュエリーセボンスター」が付属。全12種の中から1つがランダムでゲット可能だ。